أفاد المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن القوات الروسية دمرت قافلة بالمعدات والجنود الأوكرانيين تم إرسالها إلى سيفيرسك لتعزيز الوحدات الأوكرانية هناك.

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "تاس" اعتمادا على البيانات الاستخباراتية الروسية: "من اتجاه التجمع السكني راي-ألكساندروفكا تم تدمير قافلة تابعة للقوات الأوكرانية كانت في طريقها إلى منطقة مدينة سيفيرسك. وأرسلت القيادة العسكرية الأوكرانية هذه الأسلحة والمعدات إلى جانب الجنود لتعزيز المواقع لاحتواء قواتنا".

وأشار إلى أن القوات الروسية دمرت، وفق المعلومات التمهيدية، كتيبة تكتيكية للقوات الأوكرانية، مضيفا أنه يتم حاليا تحديد بيانات حول المعدات العسكرية المدمرة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، السبت الماضي، أن المجموعة الغربية للقوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا بالقرب من كوبيانسك، كما دمرت مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 127 للقوات الأوكرانية في منطقة خاركوف.

المصدر: تاس