هاريس تبحث مع ماكرون دعم أوكرانيا والإجراءات ضد روسيا

بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أوكرانيا والإجراءات ضد روسيا، وكذلك "التحديات" من قبل الصين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هاريس أجرت مباحثات مع ماكرون على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، يوم الجمعة.

وأشار البيان إلى أنهما "بحثا أهمية مواصلة دعم أوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا" و"الخطوات التالية في إطار الرد المشترك".

وأكدت هاريس أن الولايات المتحدة "ستدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

وناقشت هاريس مع ماكرون كذلك العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا وقدرات الناتو، إضافة إلى "التحديات التي تمثلها الصين".

وبحث الجانبان "أهمية الحفاظ على النظام المبني على القواعد"، واتفقا على "مواصلة تنسيق المواقف".

وتناول اللقاء كذلك قضايا إفريقيا وأهمية النمو الاقتصادي في هذه المنطقة، ومحاربة تغير المناخ والطاقة النظيفة.

المصدر: تاس