السيسي يلتقي ولي العهد السعودي في مشعر منى

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مشعر منى، وأعرب عن شكره على حفاوة الاستقبال وما شاهده ولمسه من حسن التنظيم.

ووجه الرئيس المصري بجزيل الشكر إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على حفاوة الاستقبال بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام.

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كما أشاد الرئيس المصري، وأثنى على ما شاهده ولمسه من حسن التنظيم من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة.

وأدى الحجاج يوم الأحد آخر الشعائر مع رمي الجمرات في منى، إيذانا ببدء أول أيام عيد الأضحى، بعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على جبل عرفات.

وذكرت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق، أن أكثر من 1.5 مليون حاج جاءوا من جميع أنحاء العالم في مكة وما حولها لأداء فريضة الحج، وتوقعت السلطات السعودية أن يتجاوز عدد الحجاج مليوني حاج هذا العام.

المصدر: RT