البيت الأبيض يفسر سبب "تجمد" "وزلة" بايدن خلال حفل للمانحين في لوس أنجلوس (فيديو)

علق نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أندرو بيتس على ما نشرته وسائل الإعلام بخصوص تجمد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حفل للمانحين في لوس أنجلوس.

وقال أندرو بيتس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتجمد في مكانه خلال فعالية انتخابية في لوس أنجلوس بل ببساطة استقبل المؤيدين من المسرح.

وأضاف أن محاولات وسائل الإعلام لجعله وكأنه تجمّد كونهم لا يستطيعون قبول القيادة التي تعزز النمو الاقتصادي القوي وتحد من جرائم العنف.

وانتقد أندرو بيتس صحيفة "نيويورك بوست" حيث قال إن "الصحيفة الحزينة الصغيرة لروبرت مردوخ عادت إلى عدم احترام قراءها ونفسها مرة أخرى من خلال التزييف الرخيص".

Fresh off being fact checked by at least 6 mainstream outlets for lying about @POTUS with cheap fakes, Rupert Murdoch’s sad little super pac, the New York Post, is back to disrespecting it’s readers & itself once again. Their ethical standards could deal with a little unfreezing. https://t.co/IcKcICniuj — Andrew Bates (@AndrewJBates46) June 16, 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حفل للمانحين في لوس أنجلوس اعتبر دليلا جديدا على التراجع الكبير في قدراته العقلية والذهنية.

وظهر في المقطع المتداول الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما رفقة بايدن على خشبة المسرح وهما يودعان الضيوف في حفل أقيم في لوس أنجلوس.

وفي اللحظة التي لوح فيها أوباما بيده وسار نحو المخرج وقف بايدن متجمدا مع ابتسامة عريضة على وجهه بلا حراك الأمر الذي دفع أوباما ليمسك يد خلفه ويخرجه من المنصة.

وفي وقت سابق خلال قمة G7 في إيطاليا بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"التجوال" خلال عرض مظليين قبل أن تتدخل رئيسة وزراء البلد المضيف جورجيا ميلوني لـ"إعادته" إلى مجموعة القادة.

وفي حادث آخر وقع في الـ 10 يونيو خلال إقامة بايدن حفلا موسيقيا على شرف يوم تحرير العبيد في البيت الأبيض، وقد وثقته الكاميرا وهو محاط بالضيوف لكن الغريب والمثير للجدل من جديد أن الجميع كانوا يتراقصون على إيقاع الموسيقى، بينما بايدن تجمد ببساطة وبالكاد كان يرقص.

يذكر أن زلات اللسان المتكررة والكلام المبهم أحيانا والحركات المحرجة لبايدن البالغ من العمر 81 عاما تجعل خصومه السياسيين يشككون في أهليته لولاية رئاسية ثانية.

المصدر: RT