وفاة ربان طائرة مصرية بشكل مفاجئ خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف بالسعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لواقعة وفاة طيار مصري خلال إحدى الرحلات التي أقلعت من محافظة القاهرة إلى الطائف بالسعودية.

وشارك مستخدمو منصة "إكس" فيديو لوفاة الطيار المصري الذي أثار حزنا لدى الكثيرين، عندما أعلن مساعد قائد الطائرة في مكبر الصوت خبر وفاته بشكل مفاجئ، وأنه سيتم تغيير مسار الرحلة إلى مدينة أخرى.

وقال مساعد قائد الطائرة: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".

مقطع مؤثر 💔



وفاة قائد الطائرة الكابتن حسن الله يرحمه وهي متجهة من القاهرة الى الطائف وتغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة



(وَما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا)



(وَما تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أرْضٍ تَمُوتُ) pic.twitter.com/YtZP8AUlqo — احمد متعب الغامدي (@AhmedMoteeb) June 16, 2024

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة قائد الطائرة المصري الكابتن حسن يوسف عدس إثر وعكة صحية فجائية، ما استدعى إلى الهبوط الاضطراري بمطار مدينة جدة.

انتقل الى رحمة الله الكابتن حسن يوسف عدس، قائد طائرات A320 في خطوط سكاي فيجن المصرية.



الفقيد رحمه الله تعرض لوعكة صحية أثناء تشغيله لرحلة نسما للطيران رقم NE130 والمتجهة من القاهرة CAI 🇪🇬 إلى الطائف TIF 🇸🇦 يوم الأربعاء، على أثرها قام مساعد الطيار بالهبوط إضطراريًا في مطار جدة.… pic.twitter.com/sr1FbGHOmU — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) June 14, 2024

ويذكر أن الكابتن حسن يوسف عدس، قائد طائرات "A320" في خطوط "سكاي فيجن" المصرية، تعرض لوعكة صحية أثناء تشغيله لرحلة "نسما للطيران" رقم "NE130" والمتجهة من القاهرة في مصر إلى الطائف في السعودية، على إثرها قام مساعد الطيار بالهبوط اضطراريا في مطار جدة.

رحمه الله واضح سبب الوفاة من ذراعيه

Xanthomas

مما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفع جدا#أنصح أقاربه من اخوة وأخوات #فحص_الكوليسترول حتى لو كانوا صغارا pic.twitter.com/lUVWJCXFvX — Dr. M Alquaiz د. محمد القويز (@ALQUAiZ) June 15, 2024

وشارك أحد الأطباء صورة القائد حسن يوسف عدس، مشيرا إلى ذراعيه، مرجحا أن "سبب الوفاة من ذراعيه Xanthomas.. ما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفعا"، مقدما نصيحته لأقاربه من أخوة وأخوات، بفحص الكوليسترول.

إقرأ المزيد

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية