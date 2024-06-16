 
مباشر

وفاة ربان طائرة مصرية بشكل مفاجئ خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف بالسعودية (فيديو)

أخبار العالم العربي

وفاة ربان طائرة مصرية بشكل مفاجئ خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف بالسعودية (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xr0u

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لواقعة وفاة طيار مصري خلال إحدى الرحلات التي أقلعت من محافظة القاهرة إلى الطائف بالسعودية.

وشارك مستخدمو منصة "إكس" فيديو لوفاة الطيار المصري الذي أثار حزنا لدى الكثيرين، عندما أعلن مساعد قائد الطائرة في مكبر الصوت خبر وفاته بشكل مفاجئ، وأنه سيتم تغيير مسار الرحلة إلى مدينة أخرى.

وفاة ربان طائرة مصرية بشكل مفاجئ خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف بالسعودية (فيديو)

وقال مساعد قائد الطائرة: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة قائد الطائرة المصري الكابتن حسن يوسف عدس إثر وعكة صحية فجائية، ما استدعى إلى الهبوط الاضطراري بمطار مدينة جدة.

ويذكر أن الكابتن حسن يوسف عدس، قائد طائرات "A320" في خطوط "سكاي فيجن" المصرية، تعرض لوعكة صحية أثناء تشغيله لرحلة "نسما للطيران" رقم "NE130" والمتجهة من القاهرة في مصر إلى الطائف في السعودية، على إثرها قام مساعد الطيار بالهبوط اضطراريا في مطار جدة.

وشارك أحد الأطباء صورة القائد حسن يوسف عدس، مشيرا إلى ذراعيه، مرجحا أن "سبب الوفاة من ذراعيه Xanthomas.. ما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفعا"، مقدما نصيحته لأقاربه من أخوة وأخوات، بفحص الكوليسترول.

إقرأ المزيد
"مصائب بوينغ".. تعطل المكيف وعلق الركاب داخل طائرة ضمن حرارة فاقت 52 درجة مئوية

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يتقدم بمبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"