"مصائب بوينغ".. مسافرون عالقون بطائرة بحرارة تزيد عن 52 درجة مئوية

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مكيف الهواء تعطل في طائرة بوينغ 737، فاحتجز المسافرون على متن رحلة جوية كانت متجهة من تركيا إلى ألمانيا في درجات حرارة تفوق الـ52 درجة مئوية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تاريخ الحادثة يعود إلى 6 يونيو وأن الطائرة تابعة لشركة "مافي جوك" وكانت متجهة من أنطاليا (تركيا) إلى مونستر (ألمانيا)، مبينة أن وحدة تكييف الهواء تعطلت في الطائرة قبل الإقلاع، وبقيت الطائرة على المدرج الساخن لمدة ساعة تقريبا، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وقال دومينيك يانسن، من لير في ولاية ساكسونيا، والذي كان في أنطاليا في إجازة مع عائلته: "عندما ركبنا، لاحظنا على الفور ارتفاع الحرارة في الطائرة". وقالت زوجته نانسي إنها ساعدت طفلا يبلغ من العمر خمسة أشهر، حيث قامت بتهويته في محاولة للحفاظ على برودة الطفل.

وبحسب الركاب، لم يكن هناك سوى القليل من المساعدة من الطاقم. وبدلا من ذلك، استمرت الاستعدادات للرحلة وتوجهت طائرة البوينغ نحو المدرج.

وخاطب طبيب يتحدث التركية الطاقم، محذرا من أنه "إذا أقلعنا الآن، فلن ينجو الأطفال".

وعاد طيار الرحلة 4M413 في النهاية إلى المطار، لكن الأمور لم تتحسن هناك أيضا.

وقال دومينيك: "شركة الطيران لم تقدم أي مساعدة على الإطلاق. لم يوزعوا حتى الماء".

وقالت شركة الطيران في بيان: "سلامة ورفاهية الركاب وطاقمنا هي أولويتنا القصوى".

المصدر: "ديلي ميل"