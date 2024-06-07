"أزمة بوينغ" مستمرة.. فهل تعالج الشركة مشكلات طائراتها؟

تعرضت شركة بوينغ للعديد من الانتقادات والفضائح بسبب حوادث طائراتها التي راح ضحيتها مئات الأشخاص، فهل تعمل الشركة حقا على حل هذه المشكلة؟

ومؤخرا تداولت بعض مواقع الإنترنت شهادات "صادمة" من بعض الخبراء في مجال الطيران، أشاروا فيها إلى مشكلات في بعض الطائرات المدنية التي تنتجها شركة بوينغ، إذ أبلغ عن هذه المشكلات المهندس المتقاعد من إدارة الطيران الفيدرالية، جو جاكوبسن، والمدافع عن سلامة الطيران إد بيرسون الذي شغل منصب مدير أول في مصنع بوينغ "737".

وقال بيرسون في تعليق على الموضوع:" أمام الأمان، فإنهم يخاطرون بحياة الجميع ويجب أن تكون هناك إمكانية للمحاسبة".

وتتعرض شركة "بوينغ" لضغوط متزايدة لتحسين عمليات التحكم في الجودة، منذ الخامس من يناير، عقب الحادثة التي وقعت مع طائرة شبه جديدة من طراز (بوينغ 737-9 Max ) تابعة لشركة طيران ألاسكا، إذ انفتح باب الطائرة أثناء الرحلة.

كما قالت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق إن مقاضاة شركة "بوينغ" ممكنة بسبب حادثي تحطم طائرتي "737 ماكس" أسفرا عن مقتل 346 شخصا قبل نحو خمس سنوات.

ففي مارس 2019، تحطمت طائرة (737 ماكس) تابعة "للخطوط الجوية الأثيوبية" عند إقلاعها من مطار أديس أبابا، ما تسبب في مقتل 157 شخصا من ركابها وأفراد الطاقم.

وأدى الحادث إلى وقف تحليق طائرات بوينغ (737 ماكس) في أسوأ أزمة في تاريخ مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية لأنه تبع حادثا آخر قبل أشهر لطائرة من النوع نفسه تابعة لشركة الطيران "ليون اير" في إندونيسيا في أكتوبر 2018، وأسفر هذا الحادث عن 189 قتيلا.

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وفي مايو الماضي أيضا ذكرت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن تحذير لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن حوالي 300 طائرة من طراز "بوينغ 777" قد تنفجر في الجو بسبب خلل بالأسلاك الكهربائية قرب خزانات الوقود.

وتشمل المشكلة عطلا كهربائيا في طراز "بوينغ 777" الذي يمكن أن يتسبب في اشتعال النيران في خزانات الوقود الموجودة على أجنحة الطائرات، وانفجارها.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن إشعار إدارة الطيران الفيدرالية فإن الخلل موجود في 300 طائرة "بوينغ" معرضة للخطر، بما في ذلك طائرات تستخدمها شركتا "يونايتد" و"أمريكان إيرلاينز".

وتقدر إدارة الطيران الفيدرالية أن إصلاح الخلل في جميع طائرات "بوينغ 777" البالغ عددها 292 طائرة سيكلف أكثر من 698 ألف دولار، فيما تقدر القيمة السوقية للشركة الأمريكية بمليارات الدولارات.

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وأصدرت الإدارة الأمريكية تحذيرا في مارس الماضي وطلبت ردا من شركة "بوينغ" بحلول 9 مايو 2024، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشركة قد فعلت ذلك.

وكان الرئيس التنفيذي لقسم الطائرات المدنية في "إيرباص"، كريستيان شيرير، قد قال لمجلة "فيرتشافتس فوخه" الاقتصادية الألمانية" إن مشاكل بوينغ قد تدفع المزيد من الناس إلى التشكيك في مدى أمان الطيران بالفعل" موضحا أن "هذا يلقي بظلاله على الصناعة بأكملها".

المصدر: وكالات