 
مباشر

انفجار إطار طائرة "بوينغ" أثناء هبوطها بتركيا (فيديو + صور)

أخبار العالم

انفجار إطار طائرة
Globallookpress
طائرة تابعة لشركة كوريندون أيرلاينز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xidw

قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إن الإطار الأمامي لطائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة "كوريندون إيرلاينز" انفجر لدى هبوطها في مطار بجنوب تركيا يوم الخميس.

وأكد الوزير أنه لم تقع إصابات وأن الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 190 شخصا تسنى إجلاؤهم جميعا.

وأضاف أن دعامة الهبوط الأمامية للطائرة القادمة من كولونيا بألمانيا لحقت بها أضرار أثناء هبوطها في مطار ألانيا-غازي باشا في أنطاليا.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس "جميع وحداتنا المعنية كانت في الميدان وفي حالة تأهب. الحمد لله، لم تقع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 184 وأفراد الطاقم الستة".

كما لفت الوزير إلى أن التقييمات الأولية تشير إلى عدم حدوث أضرار بالمدرج الذي أُغلق مؤقتا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)