مسؤول كبير في شركة "إيرباص": مشاكل "بوينغ" تمثل عبئا على القطاع بأكمله

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات إن المشاكل التي تواجهها شركة "بوينغ" قد تؤثر على قطاع صناعة الطائرات برمته.

وأضاف الرئيس التنفيذي لقسم الطائرات المدنية في "إيرباص"، كريستيان شيرير، لمجلة "فيرتشافتس فوخه" الاقتصادية الألمانية، أن مشاكل "بوينغ" قد تدفع المزيد من الناس إلى التشكك في مدى أمان الطيران بالفعل" موضحا إن "هذا يلقي بظلاله على الصناعة بأكملها".

وذكر أنه "ازدادت الآن صعوبة الحصول على موافقة لتشغيل طائرات جديدة، وهناك ضغوط أكبر من جميع المراقبين، بما في ذلك السلطات الرقابية".

ورفض شيرر المزاعم القائلة بأن "شركة "إيرباص" قد ترفع أسعار طائراتها نتيجة لمشاكل بوينغ"، قائلا إن "الأسعار ارتفعت لأن الطلب فاق العرض، كما أنه من الصعب التنبؤ بكيفية سير الأمور في المستقبل".

وتتعرض شركة "بوينغ" لضغوط متزايدة لتحسين عمليات التحكم في الجودة، منذ الخامس من يناير، عقب الحادثة التي وقعت بداية العام الحالي، والتي فقدت طائرة شبه جديدة من طراز (بوينغ 737-9 Max) تابعة لشركة طيران ألاسكا جزءا من هيكلها أثناء الصعود.

وفي الآونة الأخيرة، كثرت التقارير عن مشاكل فنية في طائرات "بوينغ"، بما في ذلك عطل في طائرة الرئيس البولندي.

وفي مطلع شهر مايو الماضي، أطلقت إدارة الطيران الأمريكية تحقيقا جديدا ضد شركة "بوينغ" بعد أن قام موظفو الشركة بتزوير بيانات التفقد في طائرة "بوينغ 787 دريملاينر".

المصدر: "رويترز"