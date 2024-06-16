قائد السرب "109" في سلاح الجو الإسرائيلي: نشعر بإحباط "الفشل" بعد تصعيد حزب الله هجماته بالمسيرات

اعترف لفتنانت كولونيل إسرائيلي بأن "السرب 109" تحت قيادته يشعر بالإحباط بسبب تصعيد هجمات حزب الله.

ووفق صحيفة "ماكور ريشون" العبرية كان اللفتنانت الكولونيل "ب" متدربا في دورة طيارين قبل 18 عاما عندما اندلعت حرب لبنان الثانية، ورأى زملاءه الذين كانوا بالفعل قادة في وحدات المشاة يقاتلون لفترة طويلة، وشعر بإحباط كبير بسبب ذلك.

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ويتذكر ذلك اليوم بصفته قائد "السرب 109" قائلا: "لقد جعلني ذلك أتساءل عما إذا كنت قد اتخذت القرار الصحيح".

وأفادت الصحيفة بأنه وفي الأسبوعين الماضيين تمكن حزب الله من إطلاق طائرات مسيرة وصلت إلى مناطق أبعد في عمق إسرائيل وأحدثت أضرارا وقتلى، مشيرة إلى أن قائد "السرب 109" والمعروف أيضا باسم "سرب الوادي" في القوات الجوية الإسرائيلية يعترف بأن هناك إحباطا من الوضع وهو نابع من الفشل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن قائد السرب قوله: "علينا أن نواصل الهجوم ونكشف قدراتنا.. لدينا ساعات طويلة من الطلعات الاستطلاعية في لبنان نبحث فيها عن الطائرات المسيرة.. نحن نتحرك بقوة ضد حزب الله ونهاجم كل أنحاء لبنان.. قمنا في السنوات الأخيرة بحملة من أجل حرية طيراننا في لبنان حتى نتمكن من الاستمرار في العمل وإيذاء أي شخص يهددنا من لبنان".

وصرح قائد السرب "لدينا مسؤولية حماية السكان.. إذا بادرنا فسنفعل ذلك بشكل صحيح.. وإذا بادر شخص آخر فسندافع بحزم.. بصراحة لا أعرف إلى أين يتجه العمل".

المصدر: صحيفة "ماكور ريشون" العبرية