تقرير عبري: كارثة المدرعات الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة تثير أسئلة صعبة حول السلامة والتكتيكات

سلطت قناة إسرائيلية الضوء على كارثة المدرعات الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة والتي سقط فيها عشرات الجنود قتلى، مؤكدة أن التطورات الأخيرة تثير أسئلة صعبة حول السلامة والتكتيكات.

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وقالت قناة "i24" إن مقتل ثمانية جنود في انفجار هائل بعبوة ناسفة استهدفت ناقلة الجنود المدرعة "نمرة" صباح السبت يضاف إلى سجل الكوارث المتعلقة بناقلات الجنود المدرعة منذ بداية الحرب.

وأضافت في تقرير أن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة من الأحداث الخطيرة التي وقعت خلال المناورات بما في ذلك انفجار قاعدة جفعاتي ميري العسكرية وصاروخ مضاد للدبابات الذي استهدف منطقة مدينة غزة في بداية القتال مما أدى إلى مقتل 11 جنديا، وأيضا الهجوم الصاروخي على ناقلة الجنود المدرعة "نمرة" في خان يونس قبل نصف عام والذي أودى بحياة 4 جنود من فريق الهندسة.

وتفيد القناة الإسرائيلية بأنه وكما هو الحال في الحوادث السابقة، قتل الجنود الذين كانوا يستقلون المدرعة التي احتوت على كميات كبيرة من المتفجرات أو العبوات الناسفة التي انفجرت بقوة كبيرة وحولت ناقلة الجنود المدرعة المتطورة إلى فخ للموت.

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وتوضح أنه يُفترض أن تكون هذه المتفجرات بما فيها السائلة، غير متأثرة بالاهتزازات أو الانفجارات الوشيكة إذا نقلت بطريقة معينة وفي ظل قواعد سلامة صارمة.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي يتعلم من الكوارث السابقة حيث يتم تحريك العبوات الناسفة والعبوات في مركبات ذاتية القيادة أو استخدام أقل عدد ممكن من الجنود داخل العربات المدرعة التي تحمل متفجرات مختلفة في الخطوط الأمامية.

وتشير في تقريرها إلى أن الجيش الآن سيقوم بالتحقيق فيما إذا كانت فرقة "نمرة" قد حملت المتفجرات في القافلة وفقا للقواعد والدروس المستفادة مع التركيز على الفصل قدر الإمكان بين المقاتلين وحاويات المتفجرات والألغام.

وتقول إن ناقلة الجنود المدرعة "نمرة" تمثل نسخة محسنة من مركبة "ميركافا" المدرعة وتم تطويرها في إسرائيل، حيث تتضمن هذه النسخة بعض التحسينات والتعديلات ويمكن أن تحمل 10 مقاتلين كما تتمتع بقدرات هندسية مثل وسائل اختراق حقول الألغام، وقدرات الجسور، والأدوات اللازمة لتحييد الشحنات.

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وفي ختام تقريرها تؤكد القناة الإسرائيلية أن الحادثة الأخيرة تثير أسئلة صعبة حول مدى التزام الجيش الإسرائيلي بإجراءات السلامة والتكتيكات الميدانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمار" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.

كما أكدت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 662 منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: "i24"