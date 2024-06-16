طبيبة: لا يوجد نباتي واحد بين المعمرين

أوضحت الدكتورة سفيتلانا تروفيموفا رئيسة الجمعية الروسية لطب مكافحة الشيخوخة، دور البروتين في الحفاظ على شباب الجسم.

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وفقا للطبيبة، البروتين، مادة حيوية ضرورية لعمل الجسم بصورة طبيعية. فهو يساهم عمليا في جميع عمليات التمثيل الغذائي في جسم الإنسان. كما أنه مسؤول عن بناء واستعادة الأنسجة والأعضاء وكذلك تركيب الهرمونات.

وتشير إلى أن أفضل مصدر للبروتين هو لحوم الحيوانات والأسماك، حيث تحتوي على حوالي 20 بالمئة ويعتبر تركيب الأحماض الأمينية فيها مثاليا لجسم الإنسان.

ووفقا لها، لمصادر البروتين النباتية بعض النواقص- تركيز البروتين فيها أقل مقارنة بالمصادر الحيوانية. كما أن تركيب الأحماض الأمينية في البروتين النباتي عادة غير مكتمل. لذلك قد يفتقر جسم الشخص الذي يتبع نظاما غذائيا نباتيا إلى أحماض أمينية معينة لتركيب البروتينات الخاصة به. وبالإضافة إلى ذلك تحتوي بعض النباتات على مواد تمنع هضم البروتينات.

المصدر: فيستي. رو