ماكرون: يجب إيجاد القوة والشجاعة لبناء حوار مع روسيا والذي بدونه سيكون السلام في أوروبا مستحيلا

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية إيجاد الدول الغربية، للقوة والشجاعة لبناء حوار مع روسيا، والذي بدونه لن يكون السلام في أوروبا ممكنا.

وأشار ماكرون، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن العالمي، إلى أن العالم الغربي يجب عليه أن يجد "القوة والشجاعة" لبناء حوار مع روسيا، والذي بدونه لن يكون السلام في أوروبا ممكنا، لكن الآن ليس الوقت المناسب لهذا الحوار.

وقال: "لا أحد منا يستطيع تغيير جغرافية روسيا، ستظل دائما جزءا من أوروبا، ومعضلتنا أنه لن يكون هناك سلام موثوق وكامل في قارتنا حتى نتعلم كيفية حل «المسألة الروسية»، ولكن بكل عقلانية، دون أي تهاون.. هذا شيء أكدته بالكلمات والأفعال منذ بداية الصراع، نحتاج إلى القوة والشجاعة لإعادة فتح الحوار (مع روسيا) من أجل إيجاد حل مستدام".

وأضاف: "لكن من الواضح أن اليوم ليس الوقت المناسب للحوار".

المصدر: نوفوستي