إريكسن يسجل في تعادل الدنمارك مع سلوفينيا بعد 3 أعوام من انهياره على أرض الملعب (فيديو)

فرض المنتخب السلوفيني التعادل الإيجابي 1-1 على نظيره الدنماركي ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وافتتح النجم المخضرم كريستيان إريكسن التسجيل للدنمارك في الدقيقة 17، قبل أن يدرك إريك يانغا التعادل لسلوفينيا في الدقيقة 77.

وكانت هذه أول مباراة لإريكسن في كأس أوروبا منذ تعرضه لسكتة قلبية في المباراة الافتتاحية للدنمارك في النسخة السابقة من البطولة عام 2021.

ومر ألف ومئة يوم بالضبط منذ انهيار إريكسن على أرض الملعب في ملعب باركين في كوبنهاغن أثناء لعبه مع الدنمارك ضد فنلندا. في مشاهد مخيفة، عمل مسعفون بشكل محموم على الضغط على صدره قبل نقله على نقالة.

وعاد إريكسن إلى الرياضة في عام 2022، بعد زرع جهاز مزيل الرجفان القلبي في جسده.

وكانت مواجهة الدنمارك ضد سلوفينيا أول مباراة تنتهي بالتعادل في البطولة القارية الحالية التي انطلقت منافساتها في ألمانيا يوم الجمعة الماضي.

ويلعب في وقت لاحق اليوم ضمن هذه المجموعة (الثالثة)، المنتخب الإنجليزي، أحد أبرز المرشحين للقب، مع نظيره الصربي.

ويخوض المنتخب الدنماركي مباراته الثانية بمواجهة إنجلترا وصيفة "يورو 2020" الخميس المقبل، بينما تلعب سلوفينيا أمام صربيا في اليوم ذاته.

المصدر: RT