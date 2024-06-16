"كتائب القسام" توقع قوة إسرائيلية بحقل ألغام وتسقط أفرادها بين قتيل وجريح (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من إيقاع قوة إسرائيلية في حقل ألغام معد مسبقا على مفترق النابلسي في تل الهوى غرب مدينة غزة، مؤكدة سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

ونشر الإعلام العسكري في "كتائب القسام" مقطع فيديو، يظهر "مشاهد من إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام معد مسبقا وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح على مفترق النابلسي في تل الهوى غرب مدينة غزة".

وأظهر الفيديو عناصر من كتائب القسام "تجهز حقل الألغام، ورصد القوة الإسرائيلية، وتحركاتها وأماكن تموضعها بالقرب من مفترق النابلسي، كما تم رصد وصول ناقلة الجند وعدد من الآليات للكمين ليتم بعدها تفجير حقل الألغام وإيقاع القوات بين قتيل وجريح".

كما أظهر مقطع الفيديو أيضا "قصف القوات الإسرائيلية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وتدخل الآليات العسكرية الإسرائيلية وعمل ستائر دخانية للتغطية في عملية إجلاء القتلى والجرحى، وهبوط طائرة مروحية أثناء العملية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إن نقيب احتياط ورقيب أول احتياط من اللواء الثامن سقطا في معركة شمال قطاع غزة، فيما تم الإعلان يوم السبت مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمر" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.

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وأكدت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

المصدر: RT