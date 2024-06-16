دبلوماسية صينية تقارن حجم "مجموعة السبع الكبار" بكوكب الأرض (صورة)

نشرت القنصل الصيني العام في إيرلندا الشمالية زانغ ميفانغ، صورة توضح حجم دول مجموعة السبع الكبار مقارنة بحجم الكرة الأرضة وباقي دول العالم.

وكتبت ميفانغ في منشور عبر منصة "إكس" مرفقة بصورة لكوكب الأرض متسائله: "G7 = العالم؟"

وأعربت ميفانغ في منشورها هذا عن رأيها حول الوزن الحقيقي لمجموعة السبع على المسرح العالمي، مما يدل بوضوح على التناقض بين عدد دول هذه المجموعة وبقية العالم، كتلميح مبطن إلى أن فكرة مجموعة السبع تساوي العالم خاطئة.

ويتزامن بيانها هذا مع خطاب ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد لدى روسيا، حيث أكد على صعوبة الأوضاع الدولية الراهنة مع تفاقم ظاهرة الأزمات العالمية.

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وأشار بوتين إلى أن النظام العالمي الأحادي القطب أصبح شيئا من الماضي، ما يفسح المجال أمام نظام عالمي أكثر عدالة.

وتوضح هذه النظرة الانتقادية لمجموعة السبع ودعمها لعالم متعدد الأقطاب اتجاها متزايدا في العلاقات الدولية، حيث تسعى الدول خارج التحالفات الغربية إلى تعزيز نماذج بديلة للتفاعل والحوكمة العالمية.

المصدر: RT