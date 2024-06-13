"نيويورك تايمز" تنتقد اجتماع القادة الغربيين في قمة مجموعة السبع وتطلق عليهم وصفا

وصفت صحيفة نيويورك تايمز الزعماء الغربيين المشاركين في قمة مجموعة السبع في إيطاليا بأنهم ضعفاء، وسمتهم "المنهكين سياسيا" بسبب مشاكلهم الداخلية.

وأوردت الصحيفة الأمريكية أن "القادة الغربيين الضعفاء اجتمعوا في إيطاليا لإيجاد حلول للعالم الذي يبدو خارجا عن السيطرة".

وأضافت: "رؤساء الدول، باستثناء رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وصلوا إلى الاجتماع وهم في وضع صعب أو في وضعية استعداد قتالي، وقد تناولوا في إطار "تجمعهم المشؤوم" الاضطرابات السياسية التي تجتاح الغرب"، مقللة من قدرتهم على الخروج بشيء إيجابي من اجتماعهم.

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وتوقفت الصحيفة على سبيل المثال عند رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يواجه خيبة أمل شعبه، بعد أكثر من ثماني سنوات من توليه رئاسة الوزراء، وهزيمة المستشار الألماني أولاف شولتس في الانتخابات. من ناحية أخرى من المتوقع أن تكون هذه القمة "لقاء وداعيا" لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي يقترب من إجراء انتخابات عامة. وتفترض الصحيفة أن لندن في مثل هذه الظروف لن تقدم أي التزامات جدية.

ومن المقرر أن يستمر اجتماع زعماء مجموعة السبع المنعقد في إيطاليا من 13 إلى 15 يونيو الجاري.

وتشمل موضوعات القمة: الصراعات في كل من أوكرانيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وكذلك الهجرة، والذكاء الاصطناعي.

المصدر: نوفوستي