شولتس: مجموعة السبع تدعو "حماس" إلى الموافقة على خطة وقف إطلاق النار في غزة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن قادة مجموعة الدول السبع يدعمون الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا حركة "حماس" إلى الموافقة عليها.

وأكد شولتس للصحفيين، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في إيطاليا، يوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي يدعم بدوره الخطة و"من المهم أن يطبقها الجميع".

وتابع: "نطلب من "حماس" أن تصغي وتعطي موافقتها الضرورية".

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يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين الماضي قرارا يدعو لتنفيذ الخطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس" على 3 مراحل، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر مايو الماضي.

وقال الوسطاء في مصر وقطر إنهم تلقوا ردا من "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى بشأن المقترح، الذي كانت "حماس" قد أعلنت سابقا أنها تنظر "بإيجابية" إليه ورحبت بمضمون قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

المصدر: "فرانس برس"