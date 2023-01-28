الدفاع الروسية تعلن مقتل 14 شخصا بقصف أوكراني استهدف مستشفى في لوغانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف قصفت عمدا مستشفى ببلدة نوفويدار بجمهورية لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24، في جريمة حرب جديدة لكييف.

وأشارت إلى أن الأطباء المدنيين والعسكريين في المستشفى يقدمون منذ عدة أشهر المساعدة الطبية اللازمة للسكان والعسكريين في المستشفى المنكوب.

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وأضافت: "تم تقديم المساعدة الطبية لجميع المصابين جراء القصف الأوكراني".

وأكدت أن "الهجوم الصاروخي المتعمد على مؤسسة طبية مدنية هو جريمة حرب خطيرة لنظام كييف".

وشددت الوزارة على أنه سيتم العثور على جميع المتورطين في التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها، ومحاسبتهم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية