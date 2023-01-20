السلطات الأوكرانية تستبعد كييف من قائمة الأراضي التي يمكن أن تتعرض لأعمال قتالية

أعلنت وزارة إعادة الاندماج في أوكرانيا، استبعاد مدينة كييف من قائمة المناطق التي يمكن أن تكون الأعمال العسكرية فيها ممكنة.

ووفقا لمنشور الوزارة في قناتها على "تيليغرام": "بناء للأمر، فإن مدينة كييف مستثناة من قائمة الأراضي التي يمكن أن تتعرض لأعمال قتالية"، وأوضحت الوزارة أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل دوري.

وفي وقت سابق، قال رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، إن القوات الروسية نجحت في التقدم باتجاه مدينة أوريخوف في منطقة زابوروجيه، مما أدى إلى تراجع خط المواجهة بشكل تدريجي.

كما تحدثت وزارة الدفاع الروسية، عن الانتقال الخاضع لسيطرة مفارز هجومية لقوات متطوعة في قرية كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: لينتا.رو