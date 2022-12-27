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إيلون ماسك يصف توقعات مدفيديف لعام 2023 بـ "الملحمية" (صورة)

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إيلون ماسك يصف توقعات مدفيديف لعام 2023 بـ
AP John Raoux
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أشاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتنبؤات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف لعام 2023، واصفا إياها بـ "الملحمية".

وكتب ماسك على "تويتر" مشيرا إلى حساب مدفيديف: "موضوع ملحمي".

إيلون ماسك يصف توقعات مدفيديف لعام 2023 بـ
تويتر

في وقت سابق، قدم مدفيديف "توقعات مستقبلية" لعام 2023، والتي بموجبها سيرتفع سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل، والغاز سيصل إلى 5000 دولار لكل ألف متر مكعب، وسينهار الاتحاد الأوروبي، وستبدأ حرب أهلية في الولايات المتحدة.

وأن ماسك سيفوز في الانتخابات الأمريكية بعد حدوث حرب أهلية في الولايات المتحدة.

وفي منشور آخر، رد ماسك على رسائل مدفيديف برمز تعبيري مفتوح الفم تعبيرا عن الصدمة "الدهشة".

المصدر: نوفوستي

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