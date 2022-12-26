مدفيديف يقدم توقعات العام الجديد 2023 للغرب

هنأ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، "الأصدقاء الأنغلوساكسونين" في الغرب، مقدما لهم توقعاته على الصعيد العالمي للسنة الجديدة.

وكتب مدفيديف على قناته في "تيليغرام": " قبل العام الجديد، يحب الجميع إجراء التنبؤات، يعطي الكثيرون فرضيات مستقبلية، ويتنافسون في اقتراح أكثر الأمور غير المتوقعة وحتى السخيفة. سنقدم مساهمتنا أيضا".

وقدم الدبلوماسي، قائمة من 10 بنود، يتوقع فيها ما سيحصل في العالم العام المقبل.

وجاءت قائمة "ماذا يمكن أن يحدث عام 2023" كالتالي.

زيادة أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، والغاز إلى 5 آلاف دولار للألف متر مكعب. عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. انهيار الاتحاد الأوروبي بعد عودة بريطانيا، وإلغاء تداول اليورو كعملة الاتحاد الأوروبي. استيلاء بولندا وهنغاريا، على المناطق الغربية من أوكرانيا السابقة. إنشاء الرايخ الرابع على أساس ألمانيا، والدول المتحالفة التي انضمت إليه (بولندا، ودول البلطيق، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، ورومانيا، وجمهورية كييف، وغيرها من المنبوذين). حرب بين فرنسا والرايخ الرابع. تقسيم أوروبا، بما في ذلك تقسيم بولندا الجديد. فصل إيرلندا الشمالية عن مملكة بريطانيا والانضمام إلى جمهورية إيرلندا. حرب أهلية أمريكية، وانفصال كاليفورنيا وتكساس إلى دولتين مستقلتين، وإنشاء ولاية اتحاد تكساس والمكسيك، وانتصار إيلون ماسك اللاحق في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في بعض الولايات المخصصة للجمهوريين بعد الحرب الأهلية. نقل جميع أسواق الأوراق المالية الرئيسية والنشاط المالي من الولايات المتحدة وأوروبا إلى آسيا. انهيار نظام بريتون وودز المالي، بما في ذلك انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورفض اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية، وعودة معيار الذهب، والانتقال إلى الاستخدام النشط للعملات الرقمية.

وأخيرا كتب مدفيديف: "عام جديد سعيد للأصدقاء الأنغلوساكسونيون وخنازيرهم السعيدة!".

المصدر: RT