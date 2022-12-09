زاخاروفا تعليقا على تصريح لماسك: الديمقراطية الأمريكية منعكسة على مرآة مشوهة!

علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على اعتراف إيلون ماسك، مالك شبكة "تويتر " بأن بعض الحسابات في الشبكة حظرت، على الرغم من عدم انتهاكها لقواعد النشر.

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وكتبت زاخاروفا على موقعها في "تلغرام" تقول: "أقر إيلون ماسك بأن بعض حسابات تويتر ألغيت على الرغم من عدم وجود مخالفات للقواعد".

وعلّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على هذا التصريح بقولها: "الديمقراطية الأمريكية وجدت انعكاسها في مرآة مشوهة".

وكان الملياردير الأمريكي وصاحب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد صرّح بأنه سيتم حذف مليار ونصف من حسابات تويتر المهجورة قريبا.

وأوضح ماسك بأن موقع "تويتر" سيبدأ قريبا في حذف مليار ونصف المليار اسم، مشيرا إلى أنه "من الجلي سيتم حذف الحسابات التي لم يتم التغريد بها ولم يتم تسجيل الدخول إليها منذ سنوات".

واعترف رئيس ومالك موقع "تويتر"بأن بعض الحسابات جرى حجبها على الرغم من أنها لم تخالف قواعد النشر في تويتر.

المصدر: تاس + تلغرام