زاخاروفا توجه انتقادا حادا لبوريل بعد كلامه عن بوتين: "جوزيب أنت "بستاني" ولا تقس الناس بنفسك"!

نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، بألا يحكم على الناس من خلال نفسه.

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زاخاروفا وجهت نصيحتها إلى المسؤول الأوروبي في معرض تعليقها على تصريحه بأن الناس لا تعرف من هو بوتين وأين يوجد دونباس.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل قد صرّح متحدثا عن شعبية بوتين وروسيا في العالم، وقال في هذا الشأن: "روسيا تلوم الآخرين وتقلب الواقع وتجد جمهورها في أجزاء معينة من العالم".

ومضى بوريل متحدثا عما رآه وأزعجه: "رأيت على شاشة التلفزيون هؤلاء الشباب الأفارقة في شوارع باماكو (في مالي)، مع ملصقات كتب عليها: "بوتين، شكرا لك! لقد أنقذت دونباس والآن ستنقذنا!". انها صادمة! يمكن الافتراض أن هؤلاء الناس لا يعرفون مكان دونباس، وربما لا يعرفون حتى من هو بوتين. لكنهم يتحركون في الشوارع. وأرى ذلك أيضا في عاصمة ما لبلد مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. لا داعي للذهاب إلى باماكو، فقط اذهب إلى البلقان، وسترى هناك: "شكرا لك! عيد ميلاد سعيد يا سيد بوتين!"".

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تعليق على حسابها في "تلغرام" بوريل بأنه "بستاني يقدم نفسه على أنه ممثل أعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية"، وخاطبته بحدة قائلة: "جوزيب، لا تقس الناس بأنفسك".

وترى زاخاروفا، أن انحطاط الغرب الجماعي لا يعني أن الشعوب الأخرى تمر بعمليات مماثلة.

المصدر: belta.by