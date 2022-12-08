صحيفة: بريطانيا ستنفق نحو 230 مليون جنيه على تجديد ترسانتها

أفادت صحيفة "تايمز" بأن بريطانيا ستنفق حوالي 230 مليون جنيه أستراليني على شراء أنظمة "NLAW" المضادة للدبابات، تعويضا عن الأنظمة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا كمساعدة عسكرية.

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وكتبت الصحيفة: "أعلنت الحكومة عن صفقة بقيمة 229 مليون جنيه إسترليني مع مجمع "Saab" الصناعي العسكري لشراء أنظمة "NLAW" السويدية".

ونقلت عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن أوكرانيا قد تلقت حوالي 7 آلاف نظام مضاد للدبابات من بريطانيا، وهو ما يقرب من نصف مخزون الجيش البريطاني.

وتابعت أن الدفعة الجديدة من أنظمة "NLAW" ستصل إلى بريطانيا في عام 2024، وسينتهي التزويد الكامل للجيش البريطاني بهذه الصفقة في عام 2026.

المصدر: نوفوستي