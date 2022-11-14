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البنتاغون يوقع عقودا مع "لوكهيد مارتن" بنصف المليار دولار لصناعة راجمات الصواريخ

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البنتاغون يوقع عقودا مع
Legion-Media Mariusz Burcz
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أعلن البنتاغون أن الجيش الأمريكي وقع عدة عقود مع شركة "لوكهيد مارتن" بقيمة نحو 520 مليون دولار لصناعة راجمات صواريخ جديدة تعويضا عما تم تقديمه لأوكرانيا.

وأشار البنتاغون في بيان له، يوم الاثنين، إلى أن العقود وقعت في 21 أكتوبر و2 نوفمبر "لتوريد راجمات الصواريخ لرفد الترسانة تعويضا عن الأنظمة التي تم إرسالها لأوكرانيا من مخزونات وزارة الدفاع".

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وأضاف دوغلاس بوش، مساعد وزير الجيش لشؤون المشتريات والإمدادات والتكنولوجيا، أن "هذه العقود ستسمح لنا برفد ترساتنا، وفي آن واحد بتقديم القدرات الحيوية لحلفائنا والشركاء الدوليين".

يذكر أن الولايات المتحدة قدمت أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 19 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من 30 راجمة صواريخ من نوع HIMARS.

المصدر: تاس

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