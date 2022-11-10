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بسبب شح ترساناتها.. واشنطن تشتري الذخيرة من سيئول لصالح أوكرانيا

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بسبب شح ترساناتها.. واشنطن تشتري الذخيرة من سيئول لصالح أوكرانيا
Globallookpress
مدفع هاوتزر M777 الأمريكي
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في سابقة هي الأولى من نوعها، تعتزم كوريا الجنوبية بيع قذائف مدفعية لصالح الولايات المتحدة، لتقوم الأخيرة بتزويد أوكرانيا بها.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن هذه التوريدات ستكون نتيجة "صفقة سرية" بين واشنطن وسيئول، ولم يتم تحديد توقيتها.

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وزعمت مصادر مطّلعة على تفاصيل الصفقة أن الولايات المتحدة ستشتري حوالي 100 ألف قذيفة مدفعية من حليفها الآسيوي، والتي سيتم نقلها في وقت لاحق إلى أوكرانيا.

وبحسب واشنطن، فإن هذه الكمية يجب أن تكون كافية لعدة أسابيع على الأقل من الأعمال القتالية المكثّفة.

من جهتهم يقول مسؤولون إن إرسال الذخيرة بشكل غير مباشر عبر الولايات المتحدة يسمح لسيئول بعدم انتهاك التزامها بعدم تزويد كييف بأسلحة فتاكة.

وقالوا أيضا إن عمليات التسليم هذه ستساعد الولايات المتحدة على تجنب إنفاق الأسلحة من ترساناتها الخاصة، والتي، على خلفية الدعم بمليارات الدولارات المقدّم إلى أوكرانيا، "يتم استنفادها بسرعة".

المصدر: نوفوستي

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