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مسؤول: الجيش الأوكراني يخسر كتيبة يوميا في اتجاه أرتيوموفسك

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مسؤول: الجيش الأوكراني يخسر كتيبة يوميا في اتجاه أرتيوموفسك
Sputnik
أرشيف
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أعلن ضابط الشرطة بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن القوات الأوكرانية تخسر في اتجاه مدينة أرتيوموفسك يوميا ما يصل إلى كتيبة واحدة بين قتيل وجريح.

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وقال ماروتشكو لقناة "سولوفيوف لايف"، اليوم الأربعاء: "تعد الخسائر (للقوات الأوكرانية) في اتجاه أرتيوموفسك كبيرة جدا". وبحسب معلوماتنا فهي تخسر يوميا ما يصل إلى كتيبة واحدة بين قتيل وجريح على الأقل".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد أيضا خسائر كارثية بين الجنود بسبب محاولاتها تحقيق اختراق في منطقة سفاتوفو وكريمينايا.

المصدر: تاس

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