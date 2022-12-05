صحيفة: ارتفاع عدد المشردين بين اللاجئين الأوكرانيين في إنجلترا

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن عدد المشردين بين اللاجئين الأوكرانيين في إنجلترا ارتفع بنسبة 30% خلال الشهر الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى مبادرة "المنازل لأوكرانيا" لإيواء اللاجئين الأوكرانيين لفترة 6 أشهر مقابل دعم من الحكومة بـ350 جنيها إسترلينيا في الشهر.

وأوضحت أن فترة الـ6 أشهر قد انتهت بالنسبة للعديد من العائلات البريطانية المستقبلة للاجئين، فيما ازداد عدد العائلات الأوكرانية التي تبحث عن مأوى.

وأوردت "تايمز" بيانات حكومية تشير إلى أن أكثر من ألفي عائلة مع أطفالها و900 شخص من اللاجئين الأوكرانيين أصبحوا مشردين، ما يزيد على بيانات الشهر الماضي بـ800 شخص.

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وأشارت "تايمز" إلى أن العديد من العائلات البريطانية تنهي دعمها للأوكرانيين بعد انتهاء الفترة المحددة حسب المبادرة، نظرا لزيادة أسعار الأغذية والطاقة في المملكة المتحدة.

وقالت مصادر للصحيفة إن وزير الإسكان البريطاني مايكل غوف يناقش حاليا مع الخزانة مضاعفة دعم العائلات البريطانية التي تستضيف اللاجئين.

وحسب البيانات الرسمية، وصل 144 ألفا و600 أوكراني إلى بريطانيا حتى 14 نوفمبر الماضي واستفاد أكثر من 105 آلاف شخص من مبادرة "المنازل لأوكرانيا".

المصدر: "تايمز"