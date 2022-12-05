Financial Times تمنح زيلينسكي لقب "شخصية العام"!

انتقد قراء صحيفة Financial Times البريطانية، قرارها منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقب "شخصية العام".

وأعرب الكثيرون عن رأيهم أن زيلينسكي لا يستحق هذا اللقب، وامتلأت الصحيفة بالتعليقات الناقدة لقرارها.

فكتب أحد المعلقين قائلا: "كم دفع زيلينسكي ليحصل على هذا اللقب، أو بالأحرى كم كلفت هذه الهدية الحكومة الأمريكية؟".

وأضاف آخر: "هل حصل زيلينسكي على لقب رجل العام كأفضل مهرج؟، وهل سيتم تحويل قيمة الجائزة البالغة 2 مليار دولار لحسابة البنكي في سويسرا؟".

وقال آخر: "أنا شخصيا سأطلق عليه لقب مخادع العام، شخصية تتميز بالتنمر وكثرة المطالبة، لا يكترث لشعبه، ويعتاش على الكسب من الحرب".

وعلق آخر: "إن لم أخطئ فاليوم ليس الأول من نسيان!، ألم تجدوا شخصا أفضل من زيلينسكي لتمنحوه هذا اللقب؟".

واتفق القراء على أن قرار Financial Times لم يكن غريبا، فزيلينسكي الذي باع شعبه من أجل العملة الصعبة، و "باع روحه للشيطان" حصل على جائزة التفاني في خدمة الناتو.

يشار إلى أن صحيفة Financial Times، تمنح جائزة "شخصية العام" منذ أكثر من 50 عاما، وفي العام 2021 حصل عليها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

المصدر: نوفوستي