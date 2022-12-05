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واشنطن ترفض التعليق على محاولة قوات كييف ضرب مطارين عسكريين في روسيا

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واشنطن ترفض التعليق على محاولة قوات كييف ضرب مطارين عسكريين في روسيا
AP Patrick Semansky
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي التعليق على محاولة القوات الأوكرانية ضرب مطارين عسكريين في روسيا.

وقال كيربي للصحفيين، يوم الاثنين: "اطلعنا على التقارير الإعلامية بهذا الخصوص، ولكن لا توجد لدينا أي معلومات مفصلة تتيح لنا الإعلان عن رؤيتنا بشأن الأحداث".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات الأوكرانية استهدفت مطارين عسكريين في مقاطعتي ساراتوف وريازان الروسيتين بطائرات مسيرة، وأن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت تلك الطائرات.

وأضافت الدفاع الروسية أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين روس وإصابة 4 آخرين، إضافة لأضرار طفيفة بطائرتين.

المصدر: نوفوستي

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