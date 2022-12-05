الدفاعات الروسية تسقط مسيّرات أوكرانية حاولت استهداف مطارين عسكريين غربي روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولات أوكرانية لشن هجوم على مطاري "دياغيليفو" في مقاطعة ريازان و"إنغلس" في مقاطعة ساراتوف العسكريين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين روس.

وقالت الوزارة في بيانها: "حاول نظام كييف في صباح 5 ديسمبر توجيه ضربات لمطاري "دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، و"إنغلس" في مقاطعة ساراتوف العسكريين باستخدام طائرات بدون طيار سوفيتية، بهدف تعطيل الطائرات الروسية بعيدة المدى".

إقرأ المزيد

وأكدت أن الطيران الروسي بمساعدة أنظمة الدفاع الجوي أسقط الطائرات المسيرة الأوكرانية التي حلقت على ارتفاع منخفض.

وأشارت إلى أنه "نتيجة لسقوط وانفجار شظايا الطائرات المسيرة في المطارات الروسية، أصيب هيكل طائرتين بأضرار طفيفة، وقتل ثلاثة عسكريين فنيين روس وأصيب أربعة آخرين".

وردا على ذلك، وجهت روسيا ضربة قوية لنظام القيادة العسكرية الأوكرانية والمواقع الدفاعية المرتبطة به.

وأكدت الوزارة أنه رغم محاولات نظام كييف تعطيل الطيران الحربي الروسي بهذا العمل الإرهابي، تم تنفيذ ضربة قوية على نظام القيادة والتحكم العسكري الأوكراني والمواقع الدفاعية المرتبطة به وتم تدمير الأهداف الـ17 التي تم استهدافها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية