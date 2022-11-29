الدفاع الروسية تعلن إحباط هجمات للجيش الأوكراني والقضاء على نحو 200 جندي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية أحبطت محاولات الجيش الأوكراني تنفيذ هجمات على عدد من المحاور، وأكدت مقتل نحو 200 جندي أوكراني وتدمير منظومات صاروخية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن القوات الجو-فضائية والقوات الصاروخية دمرت خلال اليوم الماضي 10 مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني.

وأفاد كوناشينكوف بأن القوات الروسية دمرت أيضا ر مستودع صواريخ ومدفعية للقوات الأوكرانية بالقرب من بيلوجوري في منطقة زابوروجيه.

واعترضت الدفاعت الجوية الروسية صاروخين من نظام "أوراغان" بالقرب من نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.

كذلك أسقطت الدفاعت الجوية 9 مسيرات أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك.

وقال المتحدث إن القوات الروسية دمرت محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية