الكرملين يرد على كلمات شولتس حول "فعالية" العقوبات ضد روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يمكن الجدل حول مدى صحة كلمات المستشار الألماني أولاف شولتس المتعلقة بـ"فعالية" العقوبات ضد روسيا.

وشدد بيسكوف على أن غالبية الخبراء يشيرون إلى عملية تكيف روسيا مع هذه الظروف.

وأضاف بيسكوف: "بعض المشاكل، بالطبع، تظهر بسبب العقوبات، لكنها حتى الآن لا تتسم بطبيعة حرجة، وهنا يمكن للمرء أن يجادل السيد شولتس. في الواقع، يرى الخبراء تماما عملية تكيّف الاقتصاد الروسي مع هذه الظروف، وسيكون من غير الواقعي إنكار ذلك".

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في وقت سابق، قال شولتس في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز، إن فعالية العقوبات ضد روسيا في ازدياد، ويجب الحفاظ عليها لفترة طويلة.

وزعم شولتس أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حاليا، أقوى من أي وقت مضى.

المصدر: نوفوستي