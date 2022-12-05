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شولتس يعلن عزم ألمانيا أن تصبح الضامن للأمن الأوروبي

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شولتس يعلن عزم ألمانيا أن تصبح الضامن للأمن الأوروبي
Sputnik
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقالة نشرتها اليوم مجلة Foreign Affairs، إن ألمانيا تسعى لتصبح الطرف الضامن لأمن أوروبا كما يتوقع حلفاؤها.

ووفقا للمستشار، تبذل ألمانيا كل الجهود الممكنة في سبيل تعزيز وتقوية النظام العالمي على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

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وشدد شولتس على أن الازدهار والأمن والديمقراطية في ألمانيا، تعتمد على مراعاة والالتزام بالقواعد العامة.

وأضاف المستشار: "لذلك تسعى ألمانيا إلى أن تصبح الضامن للأمن الأوروبي كما يتوقع حلفاؤنا، لتقوم ببناء الجسور داخل الاتحاد الأوروبي وأن تكون المدافع الباسل عن الحلول متعددة الأطراف للمشاكل العالمية".

المصدر: تاس

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