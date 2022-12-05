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مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني لمدينة ألتشيفسك

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مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني لمدينة ألتشيفسك
Sputnik
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قال مصدر في وزارة البناء بجمهورية لوغانسك الشعبية، إن 3 أشخاص قتلوا خلال قصف القوات الأوكرانية لمدينة ألتشيفسك في هذه الجمهورية.

وذكر المصدر أن القوات الأوكرانية استهدفت في قصفها مبنى للسكن الجماعي في المدينة، مما تسبب كذلك بإصابة 15 شخصا من المدنيين.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "قصفت القوات الأوكرانية في وقت مبكر من صباح يوم 5 ديسمبر مدينة ألتشيفسك من راجمات الصواريخ الأمريكية من طراز هيمارس. وخلال ذلك أطلقت ستة صواريخ على المدينة مما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين على الأقل".

وأشارت الوزارة إلى أن السكن الجماعي كان مخصصا للاجئين وللعاملين في مجال إعادة  بناء الجمهورية بعد القصف.

المصدر: نوفوستي

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