مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن 5 مواطنين مدنيين لقوا حتفهم في قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة في بيانها اليوم السبت، أن 14 مواطنا آخر أصيبوا بجروح نتيجة القصف الأوكراني.

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "تسبب قصف القوات الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، في الفترة من الساعة 08:00 من يوم 2 ديسمبر إلى الساعة 08:00 من يوم 3 ديسمبر، بمقتل خمسة مدنيين وإصابة 14 آخرين بجروح".

المصدر: نوفوستي