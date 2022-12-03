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مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

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مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
Sputnik
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قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن 5 مواطنين مدنيين لقوا حتفهم في قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة في بيانها اليوم السبت، أن 14 مواطنا آخر أصيبوا بجروح نتيجة القصف الأوكراني.

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وأضاف البيان: "تسبب قصف القوات الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، في الفترة من الساعة 08:00 من يوم 2 ديسمبر إلى الساعة  08:00 من يوم 3 ديسمبر، بمقتل خمسة مدنيين وإصابة 14 آخرين بجروح".

المصدر: نوفوستي

 

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