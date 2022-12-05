أعلن الموظف السابق في البيت الأبيض خلال رئاسة رونالد ريغان، بول كريغ روبرتس، أن لاتفيا باقتراحها السماح لكييف بضرب المطارات الروسية تثير توسيع النزاع في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وكتب روبرتس في موقعه الرسمي في الإنترنت: "التصعيد لا يزال مستمرا مثلما كان عليه في فيتنام. لم تسمح دمية واشنطن لنفسها بإعلان اقتراح استفزازي بدون إذن أمريكي... إن (وزير الخارجية اللاتفي إيدغارس رينكيفيتشس) يدعو إلى توسيع النزاع".

وعبر عن اعتقاده بأن أعمال واشنطن تثير تصعيدا للنزاع الأوكراني، مما يؤدي بدوره إلى خطر المواجهة النووية.

ودعا وزير الخارجية اللاتفي إيدغارس رينكيفيتشس للسماح لكييف بمهاجمة أماكن تمركز الصواريخ الروسية التي تستخدم لضرب البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا. ويرى أنه لا يجب على الحلفاء (في حلف الناتو) الخوف من التصعيد.

ولا تزود الولايات المتحدة أوكرانيا الآن بأسلحة بعيدة المدى، معلنة عدم استعدادها لإثارة تفاقم الصراع.

المصدر: نوفوستي