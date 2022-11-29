وزير خارجية لاتفيا يقترح قصف المطارات الروسية

اقترح وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيكس، السماح لكييف بمهاجمة قواعد الصواريخ والمطارات الروسية دون خوف من التصعيد.

وقال رينكيفيكس في مقابلة مع "بلومبرغ": "يجب أن نسمح للأوكرانيين باستخدام الأسلحة ضد مواقع إطلاق الصواريخ والمطارات الروسية"، مضيفا أن الحلفاء "يجب ألا يخافوا" من التصعيد.

يذكر أنه الولايات المتحدة لم تزود أوكرانيا حتى الآن بأسلحة بعيدة المدى، على الرغم من مطالبات الأخيرة المتكررة للحصول عليها، ووفقا للجانب الأمريكي يأتي رفض الطلب، حتى لا تؤدي الأسلحة إلى توسعة نطاق التصعيد.

المصدر: نوفوستي