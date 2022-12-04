صحيفة إسبانية: زيلينسكي في موقف صعب مع انحسار الدعم الغربي

أكد خوردي كوردوبا لصحيفة Rebelión أن سير القتال في أوكرانيا يفاقم موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأن عليه وقف القتال قبل ضياع الفرصة، والجلوس إلى طاولة التفاوض مع موسكو.

وقال كوردوبا إن "الولايات المتحدة ودولا أخرى، بينها بريطانيا، ما زالت مستمرة في عرقلة أي مفاوضات يمكن أن تنهي النزاع، على الرغم من أن دعمها غير المشروط لزيلينسكي يبدو أنه بدأ يتراجع".

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وأضاف أن الولايات المتحدة هي المستفيد الوحيد من هذا الوضع بزيادة اعتماد الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وعسكريا عليها.

وأكد أن الأزمة الأوكرانية ما زالت بعيدة عن الحل وأن الأوان قد فات على الحديث عن الوضع المحايد لأوكرانيا.

واعتبر أنه لا ينبغي على أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو"، ويجب إخراج الأراضي التي أصبحت جزءا من روسيا من المفاوضات من أجل تلبية مصالح موسكو.

المصدر: نوفوستي