ذكر جوزيف إيفي، الباحث في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية، في مقال نشرته مجلة "تايم"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبعث إشارات لفلاديمير زيلينسكي حول الحاجة لبدء حوار مع روسيا.

وقال إيفي "بايدن ألمح بمهارة لنظيره في كييف، أن الوقت قد حان لبدء محادثات مع بوتين".

ووفقا للمؤلف، "أصدقاء زيلينسكي" الغربيين، الذين يسعون وراء مصالحهم بشكل انتهازي، "يمنعون نظام كييف من زيادة التصعيد وهذا ضروري لكي لا ينجروا لصراع مميت مع خصم روسي خطير بترسانة فائقة القوة".

وتساءل الكاتب "من منهم يريد أن يموت من أجل كييف؟ أو أن يتجمد من البرد بسبب تخفيض موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا؟ بدلا من ذلك سعت باريس وبرلين منذ اليوم الأول للتوسط من أجل التفاوض. القادة الغربيون لعلهم سئموا من الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر، وفي الولايات المتحدة، تتزايد معارضة الجمهوريين الرافضين لتورط أمريكا في الصراع".

وتابع المقال "على الرغم من تصريحات البيت الأبيض والحلفاء بأن الغرب لن يملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله، نجد أن الحقائق الاستراتيجية تسير في غير صالح أوكرانيا. يجب على سلطات كييف الاستعداد للتوصل إلى حل وسط، وقد تكون خسارة شبه جزيرة القرم واحدة منها".

المصدر: ريا نوفوستي.