دعا قراء صحيفة "ديلي ميل"، رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إلى التوقف عن دعم أوكرانيا ماليا وحل أزمة الطاقة عن طريق استخراج المحروقات اللازمة من داخل البلاد.

ويعود سبب هذه التعليقات إلى مقالة نشرتها الصحيفة قالت إن لندن على وشك إبرام صفقة غاز كبيرة مع واشنطن.

وكتب القارئ Geo: "يجب أن نتوقف عن المشاركة بشكل عميق في الحرب في أوكرانيا. توقفوا عن تمويل عمليات القتل".

وقال المستخدم Jail me or bail me: "سيكون من الأفضل لو توقف (رئيس الحكومة) في أقرب وقت ممكن عن إرسال الأموال إلى أوكرانيا، ولكن بما أنه مليونير، فإنه لا يفهم ما يريده الناس العاديون".

وكتب Jackthe lad مستفسرا: "هل توقف المحافظون بالفعل عن إرسال مليارات الجنيهات إلى الطغاة في أوكرانيا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هو السبب؟".

وقال Boltneck: "يجب علينا استخراج النفط والغاز في بلادنا".

وأشار RB3445 في تعليقه إلى أن "هذه بالذات كانت الخطة الأمريكية لإبعاد الغاز الروسي والسيطرة على السوق الأوروبية عن طريق بيغ الغاز بأسعار عالية".

المصدر: نوفوستي