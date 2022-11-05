سوناك: الدولة لا تستطيع حل جميع مشاكل المواطنين في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقابلة مع صحيفة "التايمز" إن الدولة لا تستطيع حل جميع مشاكل المواطنين.

وأضاف سوناك: "عليك أن تتأكد عندما تفعل شيئا ما أن تفعله بكرامة وأنك صادق مع الناس، وبالطبع لا يمكن لأي حكومة أن تحل جميع المشاكل. الحياة ليست بهذه البساطة".

كما أشار إلى أن الأولوية الرئيسية في سياسته الآن هي مكافحة التضخم.

وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد ذكرت مؤخرا أن رئيس وزراء بريطانيا رفض بناء خط سكة حديد فائق السرعة في شمال المملكة المتحدة، وهو ما وعدت به رئيسة الوزراء السابقة ليزا تراس. بالإضافة إلى ذلك، يخطط سوناك لتمديد الضريبة الزائدة على شركات النفط والغاز الأمر الذي عارضته تراس سابقا.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية في وقت سابق أن سوناك يعتزم زيادة الضرائب لتغطية عجز قدره 50 مليار جنيه إسترليني (حوالي 57.3 مليار دولار) في ميزانية الدولة.

المصدر: نوفوستي