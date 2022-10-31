صحيفة: حكومة سوناك تخطط لزيادة الضرائب من أجل تغطية عجز الميزانية

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك يخطط لزيادة الضرائب لغرض تغطية عجز الميزانية البريطانية البالغ 50 مليار جنيه إسترليني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية البريطانية قولها، إن وزير المالية جيريمي هانت اتفق مع رئيس الوزراء على العمل في هذا المجال.

وقال مسؤول في الوزارة، لم يذكر اسمه، إن "ذلك سيكون قاسيا. والحقيقة تتمثل في أن الجميع سيضطرون للمساهمة كثيرا في ما يخص الضرائب إذا كنا نسعى للحفاظ على الخدمات الحكومية".

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وأضاف أنه "بعد استقراض مئات المليارات خلال وباء فيروس كورونا وتطبيق الدعم الواسع للسكان في دفع فواتير الكهرباء، لن نتمكن من سد الثغرة في الميزانية من خلال تقليص النفقات فقط".

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس قدمت خطة لخفض الضرائب في أواخر سبتمبر الماضي، لكن برنامجها واجه الكثير من الانتقادات وردت الأسواق عليه بالتراجع، مما أدى إلى إقالة وزير المالية في حكومة تراس كواسي كوارتنغ، ثم استقالة تراس نفسها.

ويشار إلى أن بريطانيا قد تواجه أكبر انخفاض لمستوى المعيشة منذ الخمسينيات من القرن الماضي جراء أزمة الطاقة. ووصل التضخم في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية منذ 40 عاما.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة برنامجها الضريبي الجديد يوم 17 نوفمبر.

المصدر: تاس