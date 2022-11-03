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سوناك يؤدي طقوسا هندوسية أمام مقر إقامته الرسمي (فيديو)

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ظهر رئيس الحكومة البريطانية الجديد ريشي سوناك، وهو يمارس الطقوس الهندوسية أمام مقر إقامته الرسمي في لندن.

وينتمي سوناك (42 عاما) إلى أصول هندية، وكان قد تعهّد، وهو أصغر زعيم للبلاد في العصر الحديث، وثالث رئيس للوزراء في أقل من شهرين- ببذل قصارى جهده لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها  البلاد، ووعد في كلمة له في مقر البرلمان عقب إعلان فوزه، بتمثيل كل أجنحة حزب المحافظين في حكومته. كما تعهد بجعل وحدة الحزب أولوية له، بالإضافة للسعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

المصدر: وكالات

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