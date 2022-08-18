سلطات زابوروجيه تحذر من استهداف قوات كييف لموقع تخزين الوقود النووي في محطة زابوروجيه النووية

قال فلاديمير روغوف عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية قد تضرب مكان تخزين الوقود النووي أو نظام التبريد لوحدات الطاقة في زابوروجيه.

وأضاف روغوف: "القوات الأوكرانية قد توجه ضربة لمسودعات الوقود النووي المستعمل، أو دورة التبريد للمفاعلات النووية"، منوها بأنه لا يمكن استبعاد احتمال تنفيذ عمل تخريبي داخل المحطة من قبل أحد العاملين الذي يتعاون مع المسلحين.

ولفتت إدارة منطقة زابوروجيه إلى أن قصف واستهداف القوات الأوكرانية للمنطقة لا يتوقف عمليا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرحت مؤخرا أن نظام كييف كان يعد ويتعمد لاستفزاز مدوي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي