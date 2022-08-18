موسكو: كييف تعد "لابتزاز نووي" في زابوروجيه تزامنا مع زيارة غوتيريش لأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن نظام كييف يعد لتنفيذ "استفزاز رنان" بالمحطة النووية زابوروجيه خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش لأوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا في تصريح لوسيلة إعلام روسية: "هذا ليس مجرد استفزاز، هذا ما نسميه الابتزاز النووي.. استفزاز حول منشأة نووية لفترة طويلة، تهديد مباشر للطاقة النووية.. هذا، بالتأكيد عمل ابتزاز نووي".

وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات الأوكرانية بهذه الطريقة لا تبتز دولة واحدة أو وحدة سياسية معينة، بل تبتز القارة الأوروبية بأكملها، قائلة: "نحن نتحدث عن الطاقة النووية.. القارة الأوروبية كلها رهينة، لأن كل هذا يقع وسط أوروبا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرحت مؤخرا أن نظام كييف كان يعد ويتعمد لاستفزاز مدوي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا.

المصدر: تاس