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تركيا: أربع سفن أخرى محملة بالمنتجات الزراعية غادرت موانئ أوكرانيا

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تركيا: أربع سفن أخرى محملة بالمنتجات الزراعية غادرت موانئ أوكرانيا
Legion-Media
ميناء أوديسا (صورة أرشيفية)
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أفادت وزارة الدفاع التركية بمغادرة أربع سفن شحن تحمل على متنها منتجات زراعية، من مينائي تشيرنومورسك وأوديسا الأوكرانيين صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الدفاع التركية في بيان عبر "تويتر": "هذا الصباح، غادرت أربع سفن أخرى مينائي أوديسا وتشورنومورسك الأوكرانيين، حاملة بذور وزيت عباد الشمس".

وأكد البيان أن توريد المنتجات الزراعية من أوكرنيا عبر الممر الإنساني في البحر الأسود يتم وفقا للخطة المعتمدة.

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وتتجه السفن إلى اسطنبول، حيث سفحصها ممثلون عن مركز التنسيق المشترك، إذا لم تكتشف انتهاكات، فسيكون بمقدور السفن دخول مضيق البوسفور ثم التحرك إلى وجهاتها النهائية.

وكانت 5 سفن محملة بالمواد الغذائية قد أبحرت من أوكرانيا صباح أمس الثلاثاء.

امصدر: "تاس"

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