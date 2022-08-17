تركيا: أربع سفن أخرى محملة بالمنتجات الزراعية غادرت موانئ أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع التركية بمغادرة أربع سفن شحن تحمل على متنها منتجات زراعية، من مينائي تشيرنومورسك وأوديسا الأوكرانيين صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الدفاع التركية في بيان عبر "تويتر": "هذا الصباح، غادرت أربع سفن أخرى مينائي أوديسا وتشورنومورسك الأوكرانيين، حاملة بذور وزيت عباد الشمس".

وأكد البيان أن توريد المنتجات الزراعية من أوكرنيا عبر الممر الإنساني في البحر الأسود يتم وفقا للخطة المعتمدة.

Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor.



Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022

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وتتجه السفن إلى اسطنبول، حيث سفحصها ممثلون عن مركز التنسيق المشترك، إذا لم تكتشف انتهاكات، فسيكون بمقدور السفن دخول مضيق البوسفور ثم التحرك إلى وجهاتها النهائية.

وكانت 5 سفن محملة بالمواد الغذائية قد أبحرت من أوكرانيا صباح أمس الثلاثاء.

امصدر: "تاس"