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الدفاع التركية: خمس سفن محملة بالأغذية غادرت أوكرانيا

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الدفاع التركية: خمس سفن محملة بالأغذية غادرت أوكرانيا
Legion-Media
مرفأ أوديسا في جنوب أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الثلاثاء أن خمس سفن محملة بالمنتجات الزراعية غادرت موانئ أوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر" أن ثلاث سفن شحن أبحرت من ميناء تشيرنومورسك، واثنتان من يوجني.

وذكر البيان أن ممثليين عن مركز التنسيق المشترك في اسطنبول سيفحصون اليوم الثلاثاء أربع سفن شحن فارغة من المقرر أن تتجه إلى أوكرانيا لنقل الحبوب.

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مركز التنسيق المشترك في اسطنبول يوافق على إبحار 5 سفن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية
مركز التنسيق المشترك في اسطنبول يوافق على إبحار 5 سفن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية

وكان مركز التنسيق المشترك في اسطنبول وافق مساء الاثنين على إبحار 5 سفن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية.

المصدر: "تاس"

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