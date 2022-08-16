الدفاع التركية: خمس سفن محملة بالأغذية غادرت أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الثلاثاء أن خمس سفن محملة بالمنتجات الزراعية غادرت موانئ أوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر" أن ثلاث سفن شحن أبحرت من ميناء تشيرنومورسك، واثنتان من يوجني.

وذكر البيان أن ممثليين عن مركز التنسيق المشترك في اسطنبول سيفحصون اليوم الثلاثاء أربع سفن شحن فارغة من المقرر أن تتجه إلى أوكرانيا لنقل الحبوب.

Tahıl sevkiyatı kapsamında;



2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı.



Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2022

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وكان مركز التنسيق المشترك في اسطنبول وافق مساء الاثنين على إبحار 5 سفن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية.

المصدر: "تاس"