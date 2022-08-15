مركز التنسيق المشترك في اسطنبول يوافق على إبحار 5 سفن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية

وافق مركز التنسيق المشترك في اسطنبول على إبحار 5 سفن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقال المركز في بيان له إنه إنه "سمح بإبحار السفينة "بروبوس" من ميناء تشورنومورسك في 16 أغسطس وعلى متنها 9111 طنا من القمح إلى كونستانتا في رومانيا، كما سمح بإبحار سفينة "أوسبري إس" من ميناء تشورنومورسك والتي تحمل على 11.5 ألف طن من الذرة إلى الإسكندرونة في تركيا، وسفينة "راموس" من ميناء تشورنومورسك والتي تحمل 6161 طنا من القمح إلى كاراسو في تركيا".

وأشار إلى أنه وافق على إبحار السفينة "برايف كومندر" من ميناء يوجني والتي تحمل على متنها 23300 طن من القمح إلى جيبوتي، والسفينة "بونيتا" من ميناء يوجني التي تحمل 60.000 طن من الذرة إلى كوريا الجنوبية".

وتابع أنه "تم تفتيش 3 سفن في اسطنبول، وسمح لها بالإبحار إلى ميناء تشورنومورسك".

ولفت إلى أنه "سيتم تفتيش 4 سفن أخرى يوم الثلاثاء ستتجه إلى موانئ أوكرانيا".

المصدر: "تاس"